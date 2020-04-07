إلى الإقامة الجبرية.. رونالدينيو خارج السجن في باراجواي

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 22:47

كتب : FilGoal

رونالدينيو

أطلقت السلطات في باراجواي سراح البرازيلي رونالدينيو ووضع تحت الإقامة الجبرية بعد القبض عليه بسبب جواز سفر مزور رفقة شقيقه.

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية سيوضع رونالدينيو قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في أسونسيون عاصمة باراجواي.

وقضى رونالدينيو 32 يوما في السجن، وسيتعين عليهم دفع كفالة قدرها 800 ألف دولار أمريكي لكل منهما.

أخبار متعلقة
بعد فان باستن "النازي".. تحليل استبعاد رونالدينيو من FIFA 20 بعد رونالدو وإيتو وإنزاجي.. قابِلوا مهاجم رونالدينيو الجديد داخل السجن ريفالدو: رونالدينيو تعمد التسجيل بهذه الطريقة في مرمى إنجلترا بمونديال 2002 رونالدينيو وجريميو.. قصتان من الخيانة والكراهية

وسيتواجد كل لاعب في غرفة مختلفة عن الآخر.

وكان رونالدينيو وشقيقه قد ألقى القبض عليهما في السادس من مارس رفقة 3 أشخاص أخرين من بينهم رجل أعمال وشخصين متهمين بتوفير جوازات سفر للثنائي.

وبسبب توسع القضية في باراجواي استقال ألكسيس بينايو المدير العام لمديرية الهجرة من منصبه، وانتقدت وزارة الداخلية بسبب التأخير في حل قضية رونالدينيو.

ولا يملك رونالدينيو جواز سفر برازيلي حاليا بعدما عاقبته حكومة بلده بمنعه من السفر إثر إدانته وشقيقه في 2015 في بناء مصيدة سمك بدون ترخيص.

عوقبا في نوفمبر 2018 ووُقعت غرامة مالية عليهما قدرها 8.5 مليون دولار.

وكان أيقونة برشلونة اعتزل كرة القدم في يناير 2018 بعد مسيرة مظفرة بالتتويجات أبرزها كانت في كامب نو بالقميص الأحمر والأزرق للنادي الكاتالوني.

وتوج رونالدينيو، لاعب باريس سان جيرمان وميلان الأسبق، بثلاثة ألقاب مع منتخب البرازيل منها كأس العالم 2002.

ونال جائزة الكرة الذهبية في 2005.

رونالدينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
إكرامي: لم أتعامل بسطحية.. وانتقالي للزمالك بند ليس مطروحا من الطرفين 3 ساعة | مصر
رمضان صبحي: بدون تجميل للكلام.. حلمي العودة لأوروبا 3 ساعة | مصر
نبيه: طالبت كوبر بالرحيل حال التتويج بكأس الأمم.. وحذرته ألا يفتعل المشاكل خوفا من إقالتنا بعد التأهل للمونديال 4 ساعة | منتخب مصر
تأثير البقاء بالمنزل؟ حساب سموحة يوجه الشكر للجهاز الفني ويعتذر عن الخطأ غير المقصود 5 ساعة | الدوري المصري
ميدو: ليس طبيعيا أن يتقاضى بعض مدربي الدوري المصري راتبا أكثر من نظرائهم في إنجلترا 5 ساعة | الدوري المصري
فييرا: لم أترك الزمالك وتفاوضت مع الأهلي.. واتهامي بالإساءة لمصر إدعاءات رخيصة 5 ساعة | مصر
الزمالك: فيفا لم يوقع عقوبة علينا بسبب شيكابالا 6 ساعة | الدوري المصري
بعد رغبة البرلمان في معاملتهم بشكل مختلف.. المدير التنفيذي لـ بريميرليج يدافع عن الأندية 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل 4 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا"
قد ينال إعجابك