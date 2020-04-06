شارك من بيتك في Orange Esport Experience من أجل جوائز تصل لـ 200 ألف جنيه

الآن يمكنك المشاركة في بطولة Orange Esport Experience وأنت في منزلك، من أجل فرصة للفوز بجوائز تصل لـ200 ألف جنيه.

العب FIFA 20، أو PUBG، أو League of Legents أو Clash Royale، وتحدى أصحابك للفوز بالجوائز.

وتقام البطولات لمدة شهر، بواقع أسبوع لكل لعبة من الألعاب الأربعة كالتالي..

PUBG

تمتد فترة التسجيل بين يومي 2 أبريل و9 أبريل، وبداية المنافسة 11 أبريل وحتى 15 أبريل.

FIFA 20

فترة التسجيل بين 11 أبريل و15 أبريل، والمنافسات بين 17 أبريل و21 أبريل.

Clash Royale

فترة التسجيل بين 17 أبريل و21 أبريل، والمنافسات بين 23 أبريل و25 أبريل.

League of Legends

التسجيل بين 23 أبريل و28 أبريل، والمنافسات بين 30 أبريل و6 مايو.

ويمكن لكل متسابق المشاركة في أكثر من بطولة دون مشاكل.

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