ميسي يختار أبرز المواهب الكروية في العالم.. ثلاثي الدوري الإنجليزي وثنائي ريال مدريد
الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 21:18
كتب : FilGoal
اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز المواهب الكروية الشابة في العالم خلال الفترة الحالية والمتوقع تألقهم أكثر في المستقبل.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
وفي مقابلة له مع قناة o globo sportv اختار ميسي 13 لاعبا هما أبرز المواهب الشابة في العالم خلال الوقت الحالي.
لمطالعة القائمة من هنـــــــا.
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