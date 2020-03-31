ميسي يختار أبرز المواهب الكروية في العالم.. ثلاثي الدوري الإنجليزي وثنائي ريال مدريد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 21:18

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز المواهب الكروية الشابة في العالم خلال الفترة الحالية والمتوقع تألقهم أكثر في المستقبل.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وفي مقابلة له مع قناة o globo sportv اختار ميسي 13 لاعبا هما أبرز المواهب الشابة في العالم خلال الوقت الحالي.

لمطالعة القائمة من هنـــــــا.

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