ميسي يختار أبرز المواهب الكروية في العالم.. ثلاثي الدوري الإنجليزي وثنائي ريال مدريد

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز المواهب الكروية الشابة في العالم خلال الفترة الحالية والمتوقع تألقهم أكثر في المستقبل.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وفي مقابلة له مع قناة o globo sportv اختار ميسي 13 لاعبا هما أبرز المواهب الشابة في العالم خلال الوقت الحالي.

لمطالعة القائمة من هنـــــــا.