حوار فايلر والحديث عن التجديد وعاشور وكهربا وصالح والتعاقد مع الشناوي

إذا فاتك حوار ريني فايلر على قناة أون تايم سبورتس يمكن قراءة ملخص ما قاله.

تحدث فايلر عن التجديد مع الأهلي وحسام عاشور وحقيقة تجميد كهربا وسر استبعاد صالح جمعة وهل طلب التعاقد مع أحمد الشناوي؟

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