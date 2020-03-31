حوار فايلر والحديث عن التجديد وعاشور وكهربا وصالح والتعاقد مع الشناوي الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 12:59 كتب : FilGoal ريني فايلر - الأهلي إذا فاتك حوار ريني فايلر على قناة أون تايم سبورتس يمكن قراءة ملخص ما قاله. الأهلي تحدث فايلر عن التجديد مع الأهلي وحسام عاشور وحقيقة تجميد كهربا وسر استبعاد صالح جمعة وهل طلب التعاقد مع أحمد الشناوي؟ من هنا الأهلي ريني فايلر نرشح لكم أخر الأخبار نجم أستون فيلا يعتذر بسبب عدم الالتزام بـ "البقاء في المنزل" 12 دقيقة | أوروبا تنس - صفوت لـ في الجول: هناك تجميد للتصنيف العالمي.. ولم يتم الإعلان عن تأثير ذلك عقب العودة 28 دقيقة | رياضات أخرى الكشف عن – ليفربول كان سيستلم درع الدوري في مارس بسبب كورونا ولكن 42 دقيقة | أوروبا حوار فايلر والحديث عن التجديد وعاشور وكهربا وصالح والتعاقد مع الشناوي ساعة | الدوري المصري رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا يرفض تخفيض الأجور ساعة | أوروبا تقرير: أياكس ينهي تعاقده مع عبد الحق نوري.. ومفاوضات مع عائلته 2 ساعة | أوروبا عبد العزيز: جروس كان ديكتاتورا ويقدس أوباما.. وميتشو تعرض للظلم 2 ساعة | الدوري المصري عامر: لم أوقع للأهلي.. والمفاوضات تعطلت لسببين 3 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. حوار فايلر والحديث عن التجديد وعاشور وكهربا وصالح والتعاقد مع الشناوي الكشف عن – ليفربول كان سيستلم درع الدوري في مارس بسبب كورونا ولكن عبد العزيز: جروس كان ديكتاتورا ويقدس أوباما.. وميتشو تعرض للظلم رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا يرفض تخفيض الأجور عامر: لم أوقع للأهلي.. والمفاوضات تعطلت لسببين الأكثر مشاهدة 1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 4 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي أمس اليوم غدا قد ينال إعجابك