ملف - كل ما قاله رمضان صبحي.. عن بادجي وصلاح والسعيد وسر إصابته

حل رمضان صبحي لاعب الأهلي ضيفا على قناة أون تايم سبورت 2 في لقاء تلفزيوني مطوّل، تطرق خلاله لعديد من القضايا والموضوعات.

رمضان صبحي النادي : الأهلي

FilGoal.com يقدّم ملفا كاملا بكل ما قاله رمضان صبحي خلال الحلقة.

الإصابة

"الإصابة لم تتجدد، لكن عندما عدت للتدريب شعرت بألم وشعرت أن هذا غير طبيعي، لذا قررت التراجع حتى لا تتجدد الإصابة، وبالتالي تأخرت عودتي".

"الإصابة كانت قوية للغاية من البداية بسبب المجهود الكبير المتواصل الذي بذلته دون راحة، لدرجة أن فايلر أخبرني أنه حزين لعدم قدرته على إعطائي إجازة بعد عودتي من أمم إفريقيا".

"تعلمت أشياء في فترة الإصابة، منها ضرورة النوم بشكل كافٍ، لأني عندما تعرضت للإصابة لم أكن حاصل على كفايتي من النوم في تلك الفترة".

"لم أسافر ألمانيا مجددا، بل تابعت تأهيلي في مصر، ولا لوم على الجهاز الطبي، فقد شخّص الإصابة بشكل صحيح منذ البداية".

تصريحه عن محمد صلاح بعد التأهل للأولمبياد

"لم يكن قصدي ألا يتم استدعاء صلاح في الأولمبياد، فليس لي حق إبداء وجهة نظري، بل حرية الاختيار بالكامل لـ شوقي غريب المدرب".

"لكني تعلمت في الأهلي من قادة كثر داخل النادي ضرورة الحفاظ على لاعبيني، وحديثي هذا أسعدهم للغاية".

"لو ابتعدت عن الإصابات، فأنا ضامن لمكاني في الأولمبياد، كان من الممكن أن أقول (وأنا مالي) في هذه الحالة، لكني أخاف على لاعبي فريقي".

"صلاح لم يفهم كلامي بشكل خاطئ، هو يعرف في ماذا أفكر جيدا، بل بالعكس، أنا أستريح للعب مع صلاح وسيكون إضافة لنا بالطبع".

"كنا على تواصل في إنجلترا، وعلاقتنا مميزة، لا مشاكل بيننا، وقد تحدث إلي أثناء البطولة وطالبني بالمباركة لبقية اللاعبين".

شخصيته القيادية

"لم أسع لإظهار شخصية القائد في أمم إفريقيا تحت 23، بل حدث الأمر بشكل تلقائي".

"كنت أقول للاعبين إنه يجب علينا التحلي بالرجولة، وقتها لو خرجنا من البطولة لن يغضب الجمهور".

"بعد ما حدث في أمم إفريقيا للكبار وخروج المنتخب الأول والغضب العارم الذي رافق ذلك، حرصنا على ألا يتكرر الأمر معنا".

"أول مباراة كانت الأصعب، إذ لم نظهر فيها بشكل مميز، لكننا لعبنا برجولة وفزنا بالمواجهة".

المشادة مع بادجي

"مشادتي مع بادجي انتهت بعد ربع ساعة بمجرد دخولنا غرفة خلع الملابس تصافحنا وتعانقنا في حضور إكرامي وفايلر وانتهى الأمر، لا أعلم لماذا تم تهويل الأمر".

"لن أنفي ما حدث، بالفعل حدثت مشادة في الملعب و(زعقنا) واللاعبون قاموا بتفريقنا، لكن الأمر برمته انتهى في لحظة بمجرد خروجنا من الملعب".

"من الوارد أنني أعرف من سرب المعلومة لكني لا أريد الإفصاح عن ذلك".

شريف إكرامي

"ليس من السهل على شريف إكرامي أن يكون أساسيا لمدة 8 أو 9 سنوات، ثم يصير بديلا لمدة عامين متواصلين، وفي هذه الفترة لم يختلق أي مشكلة، وحافظ على الفريق، وتمرّن بكل قوة يوميا كما كان يتدرب وهو أساسي".

"وضعت نفسي مكانه وتفهمت قراره أنه يريد المشاركة، هذا حق مشروع، وأرى من خلال التدريبات أنه لا يزال قادرا على العطاء، أوافقه على قراره رغم أنني أتمنى استمراره في الأهلي".

عبد الله السعيد

"أكثر لاعب أفتقده في الملعب هو عبد الله السعيد، كنا قد وصلنا لمرحلة عالية للغاية من التفاهم، اللعب معه كان مريحا وسلسا وغير معقد، أتمنى له التوفيق".

الوقوف على الكرة

"نعم سأكرر ما فعلته، لأن هذه كانت طريقة تفكيري وقتها، لكن في 2020 لن أفعلها، طريقة تفكيري اختلفت".

الاستمرار في الأهلي مقابل شارة القيادة

"الأهلي لن يفعلها ويعرض عليّ عرضا مماثلا، الأهلي لا يتخلى عن مبادئه، ومهما بلغ حجم اللاعب فلن يقف الأهلي عليه".

هيكتور كوبر

"في أمم إفريقيا 2017، دخلت بديلا في أول مباراة أمام مالي، ثم لعبت أساسيا أمام أوغندا في المواجهة الثانية، حتى أخرجني كوبر في الدقيقة 70".

"من وجهة نظري، فقد قدمت مباراة مميزة للغاية وشعرت أنني على وشك تسجيل أو صناعة هدف، شعرت أن هناك من في الملعب لاعبين لم يقدموا ما قدمته لكنه أخرجني أنا".

"أثناء خروجي رميت زجاجة المياه، وتم إخباره بالأمر، وقرر في نفسه ألا يشركني مجددا طوال البطولة".

"غبت بالفعل عن مباراة غانا، وأمام المغرب طلب مني أن أبدأ التسخين، لكن عندما سجل كهربا لم يشركني".

"أمام بوركينا فاسو تكرر الأمر ولم يرد الدفع بي أثناء تقدمنا، لكن عندما استقبلنا هدفا أقحمني، وطلبت بعدها تسديد إحدى ركلات الترجيح".

"لولا الإصابات التي ضربت المنتخب في نهاية البطولة لما شاركت مجددا".

تقنية الفيديو

"في مباراة سموحة، تم احتساب الهدف الذي سكن شباكنا رغم أن عمرو السولية تعرض لعرقلة قبل التسديدة".

خوان كارلوس جاريدو

"جاريدو كان يقول إن (دماغي فيها حاجة غلط)، وأنه لا يفهمني ولا يستوعب ما أقول، كان يقول ذلك عن تريزيجه أيضا".

اشتباكات السوبر

"لو كنت مشاركا في المباراة لما انخرطت في الاشتباكات بالضرورة، بالعكس كنت أحاول التفرقة بين اللاعبين".

"علاقتي مميزة ببعض لاعبي الزمالك، مثل شيكابالا الذي أتواصل معه باستمرار، وأيضا جنش".

"حزنت للغاية لخسارة السوبر، لأننا كنا أفضل كثيرا خاصة في الشوط الأول الذي كان يمكن أن ننهيه متقدمين 2-0".

التوقيع للزمالك

"لا، لم يحدث".

عمرو السولية

"أرتاح للغاية في وجود عمرو السولية في الملعب، أشعر بالأمان وأكون مطمئنا".

ستوك سيتي

"ضغطت على محمود طاهر ليسمح برحيلي إلى ستوك، لأنه وعدني قبلها بعام بالسماح باحترافي".

"عند وصولي ستوك، أخبرني المدرب أنني في حاجة إلى الاعتياد على أجواء الدوري الإنجليزي، ولذا قد لا ألعب أكثر من 50% في موسمي الأول، شاركت في نسبة أعلى من تلك بنهاية الأمر".

هزيمة صن داونز الخماسية

"لو تواجد لاعبين كبار أصحاب خبرات كثر في الملعب يومها، لربما خرجنا بأقل الخسائر".

"أحيانا أتساءل في نفسي الآن، لماذا لم أجمع اللاعبين في وقتٍ مبكرٍ من المباراة وأخبرهم أنه ليس يومنا، وعلينا الخروج بأقل الخسائر والتراجع للدفاع عن النتيجة بقدر المستطاع والتعويض في الإياب، توجب علينا ألا نهدر مجهودنا في محاولة العودة في النتيجة وأن نستوعب ما يحدث".

"لو لُعبَت هذه المباراة 100 مرة، لن نخسرها من الأساس".