اسكواش – قبل تعليق النشاط.. هانيا الحمامي تحصد لقب بلاكبول

واصلت هانيا الحمامي تألقها، وحصدت لقب بطولة بلاكبول للاسكواش، التي تقام في التجمع الخامس.

وفازت الحمامي في المباراة النهائية على مواطنتها نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، مواجهة استمرت لـ 71 دقيقة.

وجاءت تفاصيل الأشواط كالآتي: 6-11، 11-9، 10-12، 11-8، 11-13.

لتحصد الحمامي أول بطولة كبرى في مسيرتها، وهي بطلة العالم للناشئات.

وتعد هذه البطولة هي الأخيرة التي تقام بعد قرار الاتحاد الدولي للمحترفين بتعليق النشاط حتى مطلع مايو المقبل.