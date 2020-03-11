انتهت ليلة الأبطال - ليفربول (2) (3) أتليتكو مدريد.. خروج حامل اللقب

يستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب انتهت بفوز أتليتكو بهدفٍ دون رد قبل 3 أسابيع.

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نهاية المباراة بفوز أتليتكو مدريد

ق 120: جووووووووووول ثالث لأتليتكو مدريد عن طريق موراتا

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق.105 جووووووووووووووووووووول يورينتي يسجل الثاني

ق.103 دخول موراتا بدلا من جواو فيليكس

ليفربول في حاجة إلى تسجيل هدف للتأهل

ق.97 جووووووووووول ماركوس يورينتي يسجل هدف أتليتكو الأول بتسديدة رائعة

ق.94 جووووووووووول فيرمينو يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول بعد أن ارتدت تسديدته من القائم قبل أن يتابعها في الشباك الخالية

ق.93 فينالدوم يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء وأوبلاك يواصل التصدي

بداية الشوط الإضافي الأول

دخول سيمي فرساليكو بدلا من كييران تريبيير في التغيير الثاني لـ أتليتكو

الفريقان ينتقلان إلى الوقت الإضافي

نهاية المباراة

ق.+93 ساؤول يسجل وحكم الراية يرفع معلنا عن تسلل

ق.88 هجمات شرسة من ليفربول

ق.87 صلاح يراوغ لاعبين ويخترق منطقة الجزاء ويسدد أعلى العارضة

ق.85 ماني يهدر هدفا تاريخيا بضربة خلفية مزدوجة بعد رأسية فينالدوم

ق.82 خروج تشامبرلين ودخول جيمس ميلنر في التغيير الأول لـ ليفربول

ق.69 أرنولد يطلق قذيفة بعيدة المدى يتصدى لها أوبلاك

ق.67 العارضة تصد رأسية روبيرتسون بغرابة شديدة

ق.61 جواو فيليكس يسدد وأدريان يتصدى لترتد إلى كوريا الذي سدد في جسد أدريان

ق.56 تغيير أول لـ أتليتكو مدريد بخروج دييجو كوستا ودخول ماركوس يورينتي

ق.54 تسديدة بعيدة المدى من تشامبرلين وأوبلاك يتصدى بأعجوبة

ق.50 أوبلاك يواصل التألق ويتصدى لتسديدة ماني من مسافة قريبة، قبل أن يُشهِر الحكم رايته معلنا عن تسلل

ق.48 صلاح يهرب خلف دفاعات أتليتكو بعد تمريرة فينالدوم الطولية، لكنه يسدد كرة ضعيفة بين قفازي أوبلاك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووووووول جورجينو فينالدوم يسجل الهدف الأول لـ ليفربول برأسية رائعة بعد عرضية تشامبرلين

ق.35 تهديد جديد من ليفربول، فيرمينو يسدد من مسافة قريبة بعد عرضية أرنولد وأوبلاك يتألق ويتصدى

ق.34 صلاح يفتك الكرة ببراعة من لودي ويمرر إلى ماني لكن أوبلاك يتصدى على مرتين

ق.18 أتليتكو كاد أن يباغت ليفربول برأسية فيليبي التي جاورت القائم بقليل

ق.15 تسديدة من تشامبرلين وأوبلاك يتألق ويبعدها

ق.10 محاولة أولى لـ محمد صلاح بتسديدة من الجهة اليمنى تمر أعلى العارضة

ق.5 راسية من جورجينو فينالدوم بعد عرضية أليكساندر أرنولد تستقر في يد أوبلاك

ق.1 دييجو كوستا يهرب خلف دفاع ليفربول ويهدد مبكرا للغاية بتسديدة جانبت القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد 25 دقيقة