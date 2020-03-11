انتهت ليلة الأبطال - باريس سان جيرمان (2)-(0) بوروسيا دورتموند.. باريس لربع النهائي

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 21:34

كتب : FilGoal

نيمار - ماركينيوس - باريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الألماني على ملعب سيجنال إيدونا بارك بهدفين مقابل هدف.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــا.

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نهاية اللقاء: باريس سان جيرمان 2 (3) - (2) 0 بوروسيا دورتموند

ق 89: مشادة بين لاعبي الفريقين بعد تدخل قوي على نيمار من إيمري تشان، انتهت بطرد لاعب الوسط الألماني.

ق 76: تسديدة من براندت تمر أعلى من القائم إلى ركنية.

ق 63: نزول كيليان مبابي بدلا من بابلو سارابيا في أول تغييرات باريس سان جيرمان.

ق 62: بطاقة صفراء لماتس هوملز بعد جذب كافاني في منتصف الملعب من قميصه.

ق 54: ضربة حرة مباشرة من أنخيل دي ماريا تصدى لها رومان بوركي ببراعة محولا الكرة لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: باريس سان جيرمان 2 (3) - (2) 0 بوروسيا دورتموند

ق 45+1: عرضية أرضية من بابلو سارابيا حولها الإسباني خوان برنات لهدف باريس الثاني.

ق 28: ركنية نفذها دي ماريا على رأس نيمار الذي أودع الكرة في الشباك.

ق 17: بطاقة صفراء لإرلينج هالاند بعد تدخل بمرفق على الفرنسي ليوناردو باريديس.

ق 8: سقوط نيمار على كتفه ونزوله مرة أخرى لأرضية الملعب بعد تلقي العلاج.

بداية اللقاء

المباراة تقام دون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند
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