انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) سموحة.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الجولة الـ18 للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

********

ق96 نهاية المباراة

ق93 عمرو السولية يسجل من ركلة جزاء

ق90 ركلة جزاء للأهلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو وطرد محمد كوفي

ق82 محمود وحيد بدلا من أحمد الشيخ من الأهلي.. وخروج حسام حسن ونزول محمد نادي

ق 75: طرد رامي ربيعة بعدما لمس الكرة بيده

ق 69: جوووول هدف أول لسموحة عن طريق يوسف ديوب بتسديدة صاروخية

ق 66: هجمة خطيرة للأهلي ورأسية من بادجي بعد متابعة لكرة الشيخ لكن الهاني سليمان ينقذها

ق 62: الترهوني يواصل نشاطه في الجهة اليسرى ويرسل عرضية خطيرة لن تجد متابعا لها

ق 58: تبديل ثنائي من فايلر بنزول وليد سليمان وأليو بادجي بدلا من حسين الشحات وأفشة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: اختراق من الترهوني من الناحية اليسرى وعرضية خطيرة يبعدها فتحي

ق 17: إنذار على محمد الترهوني مدافع سموحة بعد عرقلة أفشة أمام منطقة الجزاء

ق 12: ركنية تلعب قصيرة وأفشة يرسل عرضية يقابلها الشيخ برأسية تمر جوار المرمى

ق 11: تسديدة قوية من أيمن أشرف يبعدها الهاني سليمان لركنية

ق 7: الشناوي يتصدى لتسديدة حسام حسن ومحمد طلعت يتابع الكرة والشناوي يبعدها لركنية

انطلاق المباراة