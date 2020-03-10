انتهت في أوروبا - فالنسيا (3)-(4) أتالانتا.. لايبزج (3)-(0)توتنام .. تأهل تاريخي إيطالي ألماني

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

يوسيب أليتشيتش - أتالانتا - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فالنسيا الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي، وريد بول لايبزج الألماني أمام توتنام الإنجليزي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أتالانتا تفوق على فالنسيا ذهابا بنتيجة 4-1، فيما عاد لايبزج بفوز ثمين من ملعب توتنام بهدف دون مقابل.

فالنسيا الإسباني × أتالانتا الإيطالي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــا.

نهاية اللقاء: فالنسيا 3 (4) - (8) 4 أتالانتا

ق 84: إليتشيتش يواصل الإبداع ويسجل سوبر هاتريك بتسديدة في أقصى الزاوية اليمنى.

ق 70: إليتشيتش يسجل الهاتريك الخاص به والتعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 66: فيران توريس يسجل هدف فالنسيا الثالث من فوق الحارس ماركو سبورتيلو "لوب" مقلصا الفارق ويحتاج فالنسيا 3 أهداف لخطف بطاقة التأهل.

ق 52: عرضية من فيران توريس من الجهة اليمنى على رأس الفرنسي كيفين جاميرو الذي يسجل الثاني له برأسية لتصبح النتيجة تعادل 2-2.

ق 51: العارضة تتصدى لتسديدة فرويلر وتمنع هدف ثالث لأتالانتا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: فالنسيا 1 (2) - (5) 2 أتالانتا

ق 43: يوسيب إليتشيتش يسجل الهدف الثاني له من ركلة جزاء والثاني لفريقه.

ق 42: ركلة جزاء على مختار دياكابي مدافع فالنسيا بعدما لمس الكرة بيده وعقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو احتسب ركلة الجزاء.

ق 21: كيفين جاميرو يسجل هدف التعادل مستفيدا من بينية رودريجو مورينو وتعثر المدافع ليسجل في مرمى أتالانتا.

ق 3: إليتشيتش يسجل هدف التقدم المبكر للضيوف من علامة الجزاء.

ق 2: ضربة جزاء لـ أتالانتا لصالح يوسيب أليتشيتش.

المباراة تقام دون حضور جماهيري وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" على ملعب مستايا بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا وإسبانيا.

بداية اللقاء

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ريد بول لايبزج الألماني × توتنام الإنجليزي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــا.

نهاية اللقاء: لايبزج 3 (4)-(0) 0 توتنام

ق 87: السويدي إيميل فورسبرج يسجل الثالث للايبزج بعد أقل من دقيقة من نزوله.

ق 55: خروج نوردي ميكيلي بعد ارتطام الكرة بوجهه ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: لايبزج 2 (3) - (0) 0 توتنام.

ق 22: سابيتزر يسجل الهدف الثاني لفالنسيا بعد عرضية من أنخيلينيو قابلها برأسية في الزواية القريبة لم يتعامل مع لوريس بنجاح لتسكن الشباك.

ق 19: هدف لـ تيمو فيرنر يتم إلغاءه بداعي التسلل.

ق 10: مارسيل سابيتزر يسجل الهدف الأول من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء فشل هوجو لوريس في التصدي لها.

بداية اللقاء

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