انتهت في الدوري - المقاولون (1) - (1) طلائع الجيش.. تقنية الفيديو تحكم

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

يدخل المقاولون العرب مباراة الجولة 18 من الدوري ضد طلائع الجيش، في وقت يدخل فيه صاحب الأرض في المركز الثاني بـ32 نقطة.

أما الضيوف، فيحلون في المركز المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

تابع المباراة لحظة بلحظة وطالع تشكيل الفريقين من هنا

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نهاية المباراة

ق.83 جوووووووول طلائع الجيش يدرك التعادل من ركلة جزاء سجلها محمد ناصف

ق.83 ركلة جزاء لـ طلائع الجيش بعد لمسة يد على معروف يوسف لاعب المقاولون

ق.69 أبو السعود يتألق أمام انفراد عمرو جمال، قبل أن يسدد عمار حمدي أعلى المرمى الخالي

ق.61 بطاقة صفراء لـ معروف يوسف لاعب المقاولون بعد الرجوع لتقنية الفيديو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بعد 10 دقائق وقت بدل ضائع

ق.+55 جوووووووول زياد الجزيري يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب من ركلة جزاء

ق.+53 ركلة جزااااااء للمقاولون العرب بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على خالد سطوحي لاعب طلائع الجيش

ق.45 محمد سمير يطلق قذيفة صاروخية من ركلة حرة مباشرة ترتد من العارضة

ق.40 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، الحكم يقرر تأكيد قراره وعدم احتساب لمسة يد على إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب

انطلاق المباراة

المقاولون طلائع الجيش في الدوري
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