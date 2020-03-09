انتهت - الإسماعيلي (1) - (1) الجونة.. تعادل إيجابي

الإثنين، 09 مارس 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يحل الإسماعيلي في المركز التاسع قبل مواجهة الجولة 18 من الدوري المصري، فيما يأتي الجونة في المركز الـ11 والفارق بينهما نقطتين فقط.

الإسماعيلي يملك 21 نقطة، أما الجونة فيملك 19 نقطة، قبل المواجهة التي يستأنف بها الفريقين الدوري.

الدراويش بقيادة ديدييه جوميز يواجهون مدربهم السابق بيدرو بارني الذي يقود الجونة.

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طالع تشكيل الفريقين وتابع لحظة بلحظة..

انتهت

** عرضية من ركنية وضربة رأس متقنة تهز شباك الدراويش

** ق86 جووووووووووول والتر بواليا وهدف التعادل للجونة

** عرضية من مدبولي ومقصية من باتريك كادو والكرة تهز الشباك.

ق73 جووووووووووول هدف أول للإسماعيلي عن طريق باتريك كادو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

** تقنية الفيديو تتدخل وتؤكد عدم صحة الهدف.

** ق16 أحمد ياسر ريان يسجل والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

** باهر يخرج مصابا ويشارك إبراهيم أبو اليزيد بدلا منه

** باهر المحمدي ينقذ مرماه من هدف محقق

** انطلاق المباراة

انطلاق المباراة

الإسماعيلي الجونة في الدوري
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