انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (2) إنتر (0).. نهاية المباراة بتصدر البيانكونيري للدوري

يحل إنتر ضيفا على يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي بالمباراة المؤجلة من الجولة 26.

ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بعد 25 جولة، بينما إنتر في المركز الثالث بـ 54 نقطة من 24 جولة.

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نهاية المباراة

ق68 باولو ديبالا يسجل الهدف الثاني بطريقة راائعة

ق54 أرون رامسي يفتتح التسجيل بمتابعة رائعة داخل منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 نصف ساعة مرت بدون أهداف للفريقين

انطلاق الشوط الأول