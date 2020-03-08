انتهت في إسبانيا - بيتيس (2) (1) ريال مدريد.. نهاية المباراة

الأحد، 08 مارس 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

بيتيس - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فياماريان، بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــــــــــــنـــــــــــا

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نهاية المباراة

ق94 تسديدة من فينسيوس لكن فوق العارضة

ق90 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق.82 جووووووول كريستيان تيو يسجل الهدف الثاني لـ بيتيس

ق.79 خروج مودريتش ودخول فيدي فالفيردي

ق.76 تسديدة خارقة من أندريس جواردادو على الطائر لكنها تمر بجوار المرمى بقليل

ق.70 مودريتش يطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها جويل، ثم يتابعها ميندي بتسديدة يمينية ترتد من العارضة

ق.69 خروج توني كروس ودخول ماريانو دياز

ق.66 خروج خواكين ودخول كريستيان تيّو

ق,59 خروج مارسيلو مصابا ودخول فيرلان ميندي

ق.55 خواكين يهدر هدفا مؤكدا بعد مراوغة كورتوا، لكن كرته أُبعدت من على خط المرمى بواسطة مودريتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+48 جووووووووول بنزيمة يسجل من ركلة جزاء

ق.+47 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة سيدني لـ مارسيلو

ق.40 جوووووووول سيدني يسجل هدفا رائعا لـ بيتيس

ق.36 فقير يطلق قذيفة صاروخية وكورتوا يُقدِم على تصدٍ غير طبيعي

ق.28 مارك بارترا يهدر هدفا مؤكدا في مواجهة مرمى ريال مدريد

ق.16 تهديد أول من ريال مدريد بتسديدة أرضية من فينيسيوس الذي سدد بجوار المرمى بقليل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد 20 دقيقة

ريال مدريد بيتيس الدوري الإسباني في إسبانيا
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