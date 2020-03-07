سلة - العودة لنقطة الصفر.. الجزيرة يهزم الأهلي ويتعادل في الانتصارات

السبت، 07 مارس 2020 - 22:01

كتب : محمد سمير

الجزيرة - كرة سلة

نجح رجال الجزيرة في تحقيق فوز مهم على الأهلي في نصف نهائي دوري سوبر المحترفين ليتعادل الفريقان بمباراة لكل منهما.

ويقام نصف نهائي بطولة دوري سوبر المحترفين بنظام Best of 5، أي يحتاج الفريق للفوز بثلاث مباريات للتأهل إلى النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت باستاد القاهرة بالتعادل 71-71 ليتم اللجوء لشوط إضافي مكون من 5 دقائق.

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ونجح الجزيرة في فرض سيطرته على الشوط الإضافي وحقق الفوز بنتيجة 85-75.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على ملعبه بنتيجة 71-66.

وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل على صالة الأهلي بالجزيرة.

وعلى الجانب الآخر يلعب الزمالك غدا الأحد أمام الاتحاد في ثاني المباريات بين الفريقين، وكان الفريق السكندري قد حسم اللقاء الأول.

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