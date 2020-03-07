انتهت في إسبانيا - برشلونة (1)-(0) سوسيداد.. فوز قيصري

السبت، 07 مارس 2020 - 19:19

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - سوسيداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.+98 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق.+96 جووووووووووول ألبا يسجل الهدف الثاني لـ برشلونة

ق.81 جوووووووووول ميسي يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

ق.80 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد الرجوع لتقنية الفيديو إثر لمسة يد على روبن لو نورمان

ق.67 ميسي يتلاعب بدفاع سوسيداد بالكامل ويمرر إلى ألبا الذي أرسل عرضية عجز راكيتيتش عن مقابلتها

ق.66 رأسية خطيرة من بيكيه تستقر بين قفازي ميرينو

ق.65 تسديدة قوية من راكيتيتش وميرينو يتصدى

ق.60 ميسي يهدر فرصة جديدة بتسديدة أعلى العارضة

ق.54 ميسي يواصل محاولاته ويسدد بيمناه لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 ميسي يهدد مجددا بتسديدة أرضية قوية تجاور القائم بقليل

ق.30 لقطة رائعة من ميسي الذي افتك الكرة من يورينتي وتبادلها مع بوسكيتس قبل أن يسدد الأرجنتيني في جسد ريميرو

ق.27 انطلاقة من بارينتشيا الذي أرسل عرضية قابلها إيزاك بعرضية طائشة بعيدة عن المرمى

ق.15 برايثوايت يواصل تشكيل الخطورة وينطلق ويسدد كرة أرضية تستقر في يد ريميرو

ق.10 ميسي يمرر إلى برايثوايت، والدنماركي يسدد كرة أرضية يتصدى لها أليكس ريميرو

انطلاق المباراة

برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني
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