روني: أريد أن يخسر مانشستر يونايتد

يلتقي الإنجليزي واين روني بقميص ديربي كاونتي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيخوض روني أول مواجهة أمام فريقه السابق عقب عودته من تجربته في الدوري الأمريكي رفقة دي سي يونايتد والتي استمرت لمدة موسم ونصف.

روني قال قبل المواجهة المرتقبة: "أحببت كل دقيقة في مانشستر يونايتد، أنا لاعب الآن في ديربي كاونتي وأسعى للفوز معهم".

وواصل "لذلك إذا خضنا 90 أو 120 دقيقة أريد أن يخسر مانشستر يونايتد".

وأكمل "كل شخص سوف يفهم هذا أريد فوز ديربي كاونتي في تلك المباراة وبعد ذلك سأعود مشجعا لـ مانشستر يونايتد وأنتظر فوزهم".

روني قضى 13 عاما بقميص مانشستر يونايتد سجل 253 هدفا قبل أن يعود لـ إيفرتون في 2017.

وحقق روني كل الألقاب الممكنة رفقة الشياطين الحمر ولقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وبقميص ديربي كاونتي سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 14 مباراة بجميع المسابقات.

video:1

طالع أيضا

هل يستكمل الدوري الإيطالي بدون جمهور؟

الترجي يطرح تذاكر مباراة الزمالك

طالع قائمة الترجي أمام الزمالك

كورونا يؤجل مباراة نابولي وإنتر

أسوأ مسيرة خارج الأرض لليفربول في عهد كلوب

لاعبو الأهلي جاهزون جميعا لصن داونز