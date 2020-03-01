نهاية الكلاسيكو - ريال مدريد (2)-(0) برشلونة

الأحد، 01 مارس 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

فينسيوس - ريال مدريد - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

لمتابعة الكلاسيكو لحظة بلحظة من هنا

وتقام المباراة بملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

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يدخل برشلونة الكلاسيكو متصدرا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني

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ق 93: جووووول ثاني لريال مدريد يسجله ماريانو دياز

ق 85: إنذار لـ ميسي

ق 80: نزول راكيتيتش وأنسو فاتي بدلا من آرتور وجريزمان

ق 79: نزول مودريتش وخروج إيسكو

ق 73: مارسيلو ينقذ انفراد ميسي

ق 71: جووووووووول فينيسيوس والأول لريال مدريد

ق 69: خروج فيدال ونزول برايثوايت

ق 69: شتيجن يواصل التألق

ق 62: بنزيمة يهدر فرصة خطيرة للغاية

ق 60: اووووووه بيكيه يبعد الكرة من على خط المرمى

ق 56: أووووووووووووه إيسكو يطلق تسديدة صاروخية صعبة للغاية وشتيجن يتصدى لها ببراعة

ق 55: ضغط قوي للملكي

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 38: أوووووووووووه ميسي ينفرد وكورتوا يتألق مجددا أمامه

ق 34: أرتور ينفرد بالمرمى وكورتوا ينقذ الكرة

ق 30: ميسي يخترق ويسدد كرة سهلة في يد كورتوا

ق 21: انطلاقة من جوردي ألبا وعرضية قابلها جريزمان بتسديدة خطيرة مرت أعلى مرمى ريال مدريد

ق 20: انطلاقة سريعة لريال مدريد من مارسيلو وعرضية خطيرة يبعدها دفاع برشلونة

ق 18: إنذار لكارفاخال وجوردي ألبا

ق 10: إنذار لـ فينيسيوس جونيور بعد تدخل على سيميدو

ق 6: 3 ركنيات لريال مدريد

انطلاق المباراة

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