نهائي كأس الرابطة – أستون فيلا (1) مانشستر سيتي (2) الثاثلة على التوالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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نهاية المباراة، مانشستر سيتي يتوج باللقب

ق.88 بيورن إنجليس كاد أن يدرك التعادل لـ أستون فيلا بضربة رأسية، لكن كلاوديو برافو يتصدى قبل أن ترتد الكرة من القائم

ق.83 دخول جابرييل جيسوس بدلا من سيرخيو أجويرو

ق.81 عرضية من بيرناردو وسيرخيو أجويرو يقابلها بتسديدة على الطائر تمر بجوار القائم

ق.80 خروج ساماتا ودخول ديفيز في صفوف أستون فيلا

ق.77 خروج دافيد سيلفا ودخول بيرناردو سيلفا

ق. 69 تريزيديه يشارك بدلا من أحمد المحمدي.

ق. 58 كيفين دي بروين يشارك بدلا من جوندوجان.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووول أول لأستون فيلا. عرضية قابلها ساماتا برأسية في المرمى مسجلا الأول لفريقه.

ق. 30 جووووول ثاني. ركنية قابلها رودري برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 20 جووول أول لمانشستر سيتي. طولية من رودري، قابلها فيل فودين برأسية وتابعها أجويرو بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 10 عرضية من إلكاي جوندوجان، قابلها أجويرو برأسية فوق المرمى.

ق. 8 أول فرص مانشستر سيتي بعد انطلاقة من فيل فودين انتهت بتصويبة من ديفيد سيلفا، لكن الدفاع حولها إلى ركنية.

ق. 4 عرضية رائعة من أحمد المحمدي، يقابلها أنور الغازي برأسية فوق المرمى بقليل.

ق. 3 ركنية أولى لأستون فيلا.. يبعدها كلاوديو برافو.

بداية المباراة