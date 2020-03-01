مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-1-2020 والقنوات الناقلة.. كلاسيكو وإثارة مصرية في الكونفدرالية

الأحد، 01 مارس 2020 - 00:46

كتب : FilGoal

راموس - ميسي - ريال مدريد - برشلونة

سبت ناري انتهى والآن أحد مثير جدا جدا ينتظرنا.. فكونوا على الموعد.

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ريال مدريد يستضيف برشلونة في كلاسيكو ناري منتظر في إسبانيا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

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وقبل موقعة الكلاسيكو، يلعب إشبيلية أمام أوساسونا في الواحدة ظهرا ثم أتلتيك بلباو أمام فياريال في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 3.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على إسبانيول في الخامسة مساءً، وبعدها يلعب مايوركا أمام خيتافي على بي إن سبورتس 3.

وفي الكونفدرالية، يحل بيراميدز ضيفا على زاناكو في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 7.

ويلعب المصري أمام نهضة بركان في قمة مثيرة في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 7.

وفي الدوري الإنجليزي، يستضيف توتنام نظيره ولفرهامبتون في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 1.

ويلعب إيفرتون أمام مانشستر يونايتد في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 2.

وفي نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يلعب مانشستر سيتي أمام رفاق محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

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