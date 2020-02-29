انتهت في إنجلترا - واتفورد (3) ليفربول (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة واتفورد وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة

ق. 73 جووووول ثاااالث. سار ينفرد بالمرمى بعد تمريرة خاطئة من أرنولن، ويمرر الكرة إلى تروي ديني الذي يسجل في المرمى.

ق. 65 أوووه تصويبة من أدم لالانا في القائم الأيسر

ق. 59 جووووووووووول ثاااااني.. إسماعيلا سار ينفرد ويسجل الثاني من انفراد تام بالمرمى.

ق. 55 جووول إسماعيلا سار يسجل الأول لواتفورد. عرضية من الجهة اليسرى مرت من لوفرين، ليتابعها سار في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

نصف ساعة مرت من اللقاء

بداية المباراة