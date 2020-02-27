مواعيد مباريات الخميس 27-2-2020 والقنوات الناقلة - الدوري الأوروبي ومنتخب مصر للشباب

مواجهات للكبار في الدوري الأوروبي ومنتخب مصر للشباب وقمة في الدوري السعودي.

وإليكم مواعيد كل مباريات الخميس والقنوات الناقلة لها.

في الخامسة والنصف يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره العراقي في كأس العالم تحت 20 عاما وتذاع المباراة على قناة السعودية الرياضية 4 وأبو ظبي الرياضية 3.

ويلتقي أرسنال الإنجليزي مع أولمبياكوس اليوناني في تمام العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي كلوب بروج البلجيكي وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

بينما يلعب إنتر ميلان الإيطالي خلف أبواب مغلقة أمام لودوجريتس البلغاري بسبب فيروس كورونا وتذاع على بي إن سبورتس 4.

وإليكم مواعيد كل مباريات الخميس والقنوات الناقلة لها.

وفي قمة الجولة 20 من الدوري السعودي يلعب النصر مع أهلي جدة في الثامنة إلا الثلث وبإمكانك مشاهدة المباراة على السعودية الرياضية 1 و3.