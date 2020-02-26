انتهت ليلة الأبطال – ليون (1) يوفنتوس (0) نهاية المباراة الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 21:30 كتب : FilGoal كريستيانو رونالدو يتحسر على فرصة يوفنتوس الضائعة ليلة الأبطال يوفنتوس ليون نرشح لكم أخر الأخبار أوتاميندي: قدمنا أداء دفاعي جيد ضد ريال مدريد.. وأمامنا 90 دقيقة أخرى للتأهل 41 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي 8 دقيقة | الدوري المصري كاسيميرو: لو وُجد فريق قادر على العودة فهو ريال مدريد.. وأين تقنية الفيديو؟ 9 دقيقة | أوروبا بيب يحتل برنابيو.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ريال مدريد 26 دقيقة | أوروبا نقص دقيقة يكفي.. ليون يتفوق مؤقتا على يوفنتوس بانتظار الإياب 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مرتضى لاتحاد الكرة: العقوبات لا قيمة لها.. ما تقومون به يسبب فتنة في مصر 35 دقيقة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي بيب يحتل برنابيو.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ريال مدريد مرتضى لاتحاد الكرة: العقوبات لا قيمة لها.. ما تقومون به يسبب فتنة في مصر نقص دقيقة يكفي.. ليون يتفوق مؤقتا على يوفنتوس بانتظار الإياب كارتيرون: مواجهة صن دوانز؟ الأهلي أصبح أقوى.. وأي فريق يستطيع الفوز بدوري الأبطال الأكثر مشاهدة 1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 1 ريال مدريد 2 مانشستر سيتي انتهت دوري أبطال أوروبا 1 أولمبيك ليون 0 يوفنتوس انتهت الدوري الأوروبي 0 سبورتينج براجا 1 جلاسجو رينجرز انتهت الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد - كلوب بروج لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - إنتر ميلان - لودوجوريتس رازجراد لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - أرسنال - أولمبياكوس لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - جنت - روما لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - أياكس - خيتافي لم تبدأ 22:00 دوري أبطال إفريقيا - الزمالك - الترجي لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - الرجاء البيضاوي - مازيمبي لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - نورويتش سيتي - ليستر سيتي لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد - ريال بلد الوليد لم تبدأ 22:00 الدوري الألماني - فورتونا دوسلدورف - هيرتا برلين لم تبدأ 21:30 قد ينال إعجابك