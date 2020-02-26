انتهت - ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. جوارديولا يتفوق على زيدان

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

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المباراة ضمن ذهاب دور الـ16 للبطولة وتقام في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 2-1

ق 86: طرد راموس بعد عرقلة جيسوس على خط منطقة الجزاء

ق 84: خروج مودريتش ونزول فاسكيز وخروج إيسكو ونزول لوكا يوفيتش

ق 83: جوووول الهدف الثاني لمانشستر سيتي من ركلة جزاء

ق 82: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج من قبل كارفاخال

ق 78: جوووووووووووول التعادل عن طريق جيسوس بعد عرضية من دي بروين

ق 75: نزول جاريث بيل بدلا من فينيسيوس

ق 72: نزول ستيرلينج بدلا من بيرناردو سيلفا

ق 71: انطلاقة خطيرة من كارفاخال من ناحية اليمين ودفاع سيتي يبعد الكرة

ق 60: جوووووووووول أول لريال مدريد عن طريق إيسكو

ق 57: أوووووووووه كورتوا يتألق مرة ثانية ضد محرز

ق 56: كورتوا يواصل التألق أمام محرز

ق 53: بطاقة صفراء لمودريتش بعد عرقلة محرز

ق 49: انطلاقة من مانشستر سيتي والكرة تصل إلى رياض محرز الذي سدد جوار القائم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: فالفيردي يبعد تسديدة جيسوس من على خط المرمى

ق 33: تغيير اضطراري لمانشستر سيتي بخروج لابورت المصاب ونزول فيرناندينيو

رأسية من بنزيمة يتصدى لها إيدرسون والكرة تذهب لفينيسوس أمام المرمى الخالي لكنه يتعثر قبل التسديد

ق 30: أوووووووووه فينيسوس يهدر فرصة الهدف الأول لريال مدريد

ق 30: بطاقة صفراء لميندي لاعب مانشستر سيتي ويغيب عن المباراة المقبلة

ق 28: خطورة ثانية من سيتي وتسديدة من دي بروين تذهب أعلى العارضة بعيدا

ق 21: أوووووووووووه جيسوس يسدد من داخل منطقة الجزاء وكورتوا يتألق أمامه

ق 15: ضغط لريال مدريد ومحاولات على مرمى سيتي

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي
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