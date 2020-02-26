انتهت - ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. جوارديولا يتفوق على زيدان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

المباراة ضمن ذهاب دور الـ16 للبطولة وتقام في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

*******

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 2-1

ق 86: طرد راموس بعد عرقلة جيسوس على خط منطقة الجزاء

ق 84: خروج مودريتش ونزول فاسكيز وخروج إيسكو ونزول لوكا يوفيتش

ق 83: جوووول الهدف الثاني لمانشستر سيتي من ركلة جزاء

ق 82: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج من قبل كارفاخال

ق 78: جوووووووووووول التعادل عن طريق جيسوس بعد عرضية من دي بروين

ق 75: نزول جاريث بيل بدلا من فينيسيوس

ق 72: نزول ستيرلينج بدلا من بيرناردو سيلفا

ق 71: انطلاقة خطيرة من كارفاخال من ناحية اليمين ودفاع سيتي يبعد الكرة

ق 60: جوووووووووول أول لريال مدريد عن طريق إيسكو

ق 57: أوووووووووه كورتوا يتألق مرة ثانية ضد محرز

ق 56: كورتوا يواصل التألق أمام محرز

ق 53: بطاقة صفراء لمودريتش بعد عرقلة محرز

ق 49: انطلاقة من مانشستر سيتي والكرة تصل إلى رياض محرز الذي سدد جوار القائم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: فالفيردي يبعد تسديدة جيسوس من على خط المرمى

ق 33: تغيير اضطراري لمانشستر سيتي بخروج لابورت المصاب ونزول فيرناندينيو

رأسية من بنزيمة يتصدى لها إيدرسون والكرة تذهب لفينيسوس أمام المرمى الخالي لكنه يتعثر قبل التسديد

ق 30: أوووووووووه فينيسوس يهدر فرصة الهدف الأول لريال مدريد

ق 30: بطاقة صفراء لميندي لاعب مانشستر سيتي ويغيب عن المباراة المقبلة

ق 28: خطورة ثانية من سيتي وتسديدة من دي بروين تذهب أعلى العارضة بعيدا

ق 21: أوووووووووووه جيسوس يسدد من داخل منطقة الجزاء وكورتوا يتألق أمامه

ق 15: ضغط لريال مدريد ومحاولات على مرمى سيتي

انطلاق المباراة