صفحة بايرن ميونخ تستعين بأغنية "حلو المكان" لتامر حسني احتفالا بالفوز على تشيلسي

فاز نادي "بايرن ميونخ" الألماني على فريق "تشيلسي" الإنجليزي مساء أمس الثلاثاء 25 فبرابر في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وعبرت صفحة "بايرن ميونخ" الرسمية باللغة العربية عن فرحة الفوز بلقطة طريفة، إذ استعانت بأحدث أغاني الفنان تامر حسني "حلو المكان". (من هنا)