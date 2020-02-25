انتهت ليلة الأبطال - نابولي (1) (1) برشلونة.. تعادل مثير

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 21:40

كتب : FilGoal

كوستاس مانولاس - أنطوان جريزمان - دوري أبطال أوروبا

يحل برشلونة الإسباني ضيفا على نابولي الإيطالي في ملعب سان باولو في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق.+93 خروج بيكيه مصابا، ودخول كليمنت لونجليه

ق.89 طرد فيدال بعد بطاقتين صفراوين في نفس اللحظة

ق.88 خروج جريزمان ودخول أنسو فاتي

ق.79 خروج دييجو ديمه وودخول آلان في التغيير الثالث لـ نابولي

ق.74 خروج كاييخون ودخول ماتيو بوليتانو

ق.66 ميسي يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أوسبينا حارس مرمى نابولي

ق.63 كاييخون يهدر فرصة لا تضيع بعد انفراده، لكن تير شتيجن يتصدى

ق.61 إنسيني يخترق من الجهة اليسرى ويراوغ بمهارة ويتصدى تير شتيجن ببراعة

ق.57 جوووووووووول جريزمان يسجل هدف التعادل بعد عرضية نيلسون سيميدو

ق.56 خروج راكيتيتش ودخول أرتور ميلو في التغيير الأول لـ برشلونة

ق.54 خروج ميرتنز مصابا، ودخول البرولندي أركاديوش ميليك

ق.50 سيرخيو بوسكيتس يتلقى بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على ميرتنز، وبالتالي يغيب عن مباراة الإياب للإيقاف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 فرصة خطيرة لـ نابولي.. مانولاس يسدد بجوار قائم برشلونة بعد عرضية خوسيه ماريا كاييخون

ق.30 جووووووووول دريس ميرتنز يسجل الهدف الأول لـ نابولي من تسديدة رائعة

ق.10 ميرتنز يرد على ميسي ويطلق تسديدة، لكنها تذهب بسهولة بين قفازي تير شتيجن

ق.9 تسديدة أولى من ميسي بعد مراوغة رائعة لـ فابيان رويز، لكن كرته علت العارضة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد 20 دقيقة

برشلونة نابولي دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
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