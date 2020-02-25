كروس: لا أظن أني سأعمل مع جوارديولا مجددا.. أريد إنهاء مشواري في ريال مدريد

أشاد توني كروس نجم ريال مدريد ببيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والذي درب الأول في بايرن ميونيخ، لكنه استبعد العمل مع الأخير مرة أخرى لأن اللاعب الألماني يريد الاعتزال بعد انتهاء مشواره مع فريقه الحالي.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستضيف كروس ورفاقه كتيبة جوارديولا يوم الأربعاء في مباراة مرتقبة بذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، مواجهة يتحدى فيها مدربه الأسبق.

وقال كروس في حوار مع صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية:"أريد إنهاء مشواري في ريال مدريد، لذا لا أعتقد أني سأعمل مع جوارديولا مرة أخرى. كدت أستمر معه فترة أطول لكني لم أجدد عقدي مع بايرن".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 30 عاما "لو سألت لاعبي بايرن اليوم سيقولون إن جوارديولا هو أفضل مدرب عملوا معه. أحببت العمل معه وأراد تجديد عقدي لخمس سنوات، لكني قلت لنفسي ماذا لو رحل قبل اكتمال خمس سنوت؟ ذهب إلى مانشستر سيتي بعد عامين. لازلنا نتواصل، لن أنسى ما تعلمته منه".

وكشف كروس أن لويس سواريز وستيفن جيرارد، اللاعبان السابقان لليفربول، أرادا ضمه للفريق الإنجليزي مشيرا "لم يكن الكلام مباشرا لكنهما حدثاني عن النادي وأشياء أخرى، المضحك أن سواريز كان على وشك الرحيل إلى برشلونة".

وأضاف بطل كأس العالم 2014 "ديفيد مويس جاء ليشاهدني وكنت على وشك الانتقال لمانشستر يونايتد، لكنه أقيل بعد ذلك وقدوم لويس فان جال عقد الأمور. لم يتواصل معي النادي بعدها وأصبح لدي شكوك في إمكانية الالتحاق بالفريق. ثم بدأ كأس العالم وتواصل معي كارلو أنشيلوتي (للانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2014)".

سيطر كروس على دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على مدار 3 سنوات، لكن في الموسم الماضي خسر الفريق البطولة وخسر لقب الدوري لتقرر الإدارة إعادة المدرب زين الدين زيدان.

وبرر كروس تراجع الفريق في الموسم الماضي برحيل نجمه الأبرز قائلا:"العديد من اللاعبين لم يلعبوا أفضل كرة قدم في الموسم الماضي. احتجنا وقتا للتأقلم بعد فقدان 40 أو 50 هدفا في الموسم كان يسجلها كريستيانو رونالدو. بعدما أقصانا أياكس (من ثمن نهائي الأبطال) قال كثيرون إن الفريق انتهى، لكن ذلك حفزنا لنثبت أنهم على خطأ".

وعاد ريال مدريد بقوة مع زيدان في الموسم الحالي وتوج بكأس السوبر الإسباني وينافس برشلونة بشراسة على لقب الدوري.

وكان رفاق كروس على قمة ترتيب الدوري قبل أن يسقطوا فجأة أمام ليفانتي ليتصدر برشلونة البطولة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي.

وشارك كروس في 31 مباراة بالموسم الحالي وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.