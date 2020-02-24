كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك

قدم FilGoal.com تغطية مباشرة لكل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك على استاد القاهرة.

** اتحاد الكرة يعلن عن تطبيق اللائحة على الزمالك بعد "بين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

** الحكم يعلن نهاية اللقاء بفوز الأهلي بعد عدم الحضور الزمالك لأرض الملعب.

** 20 دقيقة وسيعلن الحكم عن نهاية المباراة بفوز الأهلي

** انطلاق المباراة

** 8:30 مساءً... لاعبو الأهلي داخل استاد القاهرة

** 8:15 مساءً.. الزمالك يحرر محضرا لإثبات عدم قدرة حافلته على الوصول للملعب

** 7:30 مساءً.. اتحاد الكرة يعلن بشكل رسمي تأجيل القمة لمدة ساعة بسبب الأمطار.

** 7:25 مساءً.. لاعبو الأهلي يبدأون الإحماء داخل استاد القاهرة.

** 7:10 مساءً.. نزول طاقم الحكام إلى أرضية استاد القاهرة.

** 7:00 مساءً.. وصول طاقم الحكام إلى استاد القاهرة

** 6:50 مساءً.. وصول الأهلي إلى استاد القاهرة.. لاعبو المارد الأحمر يدخلون الآن إلى غرف الملابس.

** حافلة الزمالك تضم فريقا يجمع بين فرق 1999 و2000 و2001 و2002 في القلعة البيضاء.

** 6:30 مساءً.. حافلة الزمالك تتحرك نحو استاد القاهرة.

** 6:00 مساءً.. الحافلة السياحية التي دخلت داخل مقر النادي، غادرت النادي ولكنها تشهد تواجد بعض اللاعبين الشباب وبعض الإداريين فقط ولم يتحرك الأمن مع الحافلة لتأمينها، وفقا لمراسل أون سبورت.

طبقا لمراسل أون سبورت - تحرك حافلة من داخل نادي الزمالك بها إداري وبعض اللاعبين الشباب والأمن لم يتحرك لتأمين الحافلة 💥⚽️ pic.twitter.com/BGn59wgeHG — FilGoal (@FilGoal) February 24, 2020

** 5:30 مساءً.. بعثة الأهلي تتحرك من فندق الإقامة نحو استاد القاهرة

** حتى اللحظة لم تتحرك بعثة الزمالك إلى استاد القاهرة.