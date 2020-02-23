انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (3) واتفورد (0).. فوز ثمين

الأحد، 23 فبراير 2020 - 16:01

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد - واتفورد

يستضيف مانشستر يونايتد فريق واتفورد ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 38 نقطة ويحتاج للفوز للدخول ضمن قائمة أفضل 5 فرق في المسابقة.

أما واتفورد فيحل في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق.83 إيجالو كاد أن يهز شباك فريقه القديم، لكن الكرة ترتد من القائم

ق.77 ديولوفو يسدد على عارضة مانشستر يونايتد ببراعة

ق.75 جوووووووول جرينوود يسجل هدفا ثالثا لـ يونايتد بتسديدة رائعة

ق.65 جرينوود يخترق منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ويطلق تسديدة أرضية، لكن فوستر يتصدى بقدمه

ق.59 جوووووووووول رائع لـ أنتوني مارسيال بعد عمل فردي مميز

ق.53 إلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد على داوسون لاعب واتفورد قبل الهدف

ق.52 جوووووووووول التعادل لـ واتفورد بواسطة تروي ديني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 برونو فيرنانديز يسجل الأول من ركلة جزاء لمانشستر يونايتد

ق40 مانشستر يونايتد يتحصل على ركلة جزاء

انطلاق الشوط الأول

مانشستر يونايتد واتفورد الدوري الإنجليزي
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