انتهت في إسبانيا - ليفانتي (1) (0) ريال مدريد.. سقوط صادم

يحل ريال مدريد ضيفا على ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا، بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــــــــــــــنــــــــــــــا

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نهاية المباراة

ق.82 خروج مودريتش ودخول فالفيردي

ق.79 جوووووووووووول خوسيه لويس موراليس يسجل هدفا لـ ليفانتي من تسديدة رائعة

ق.73 خروج إيسكو ودخول لوكاس فاسكيز

ق.67 خروج هازارد مصابا ودخول فينيسيوس جونيور

ق,63 إيسكو يهدر كرة جديدة بتسديدة أعلى العارضة

ق.53 هازارد يهدر انفرادا صريحا بعد تألق الحارس أيتور

ق.48 تسديدة قوية من إنيس باردي يطلق تسديدة قوية تجاور القائم الأيمن لـ ريال مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 تسديدة صاروخية من مودريتش وأيتور يتصدى ببراعة ويخرجها إلى ركنية

ق.16 رأسية كاسيميرو تجاور المرمى بقليل بعد خطأ قاتل من أيتور حارس ليفانتي

ق.11 بنزيمة يهدر هدفا مؤكدا بعد انفراده بالمرمى، وأيتور فيرنانديز يتألق بالتصدي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة