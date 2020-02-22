ساوثامبتون يهزم أستون فيلا بهدفين في حضور تريزيجيه.. وبرايتون يُعطل شيفيلد في الـ90

في حضور محمود حسن "تريزيجيه" كبديل مبكر، خسر أستون فيلا أمام مضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل لا شيء.

فاز ساوثامبتون على أستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

سجل شاين لونج وستيوارت أرمسترونج هدفا ساوثامبتون في اللقاء.

وصف المباراة

تقدم ساوثامبتون مبكرا في الدقيقة الثامنة بعد عرضية من موسى ديجيني، قابلها شاينج لونج بلمسة في مرمى أستون فيلا مسجلا الأول.

مصاعب أستون فيلا ازدادت في الدقيقة الـ28 بإصابة أنور الغازي، ومشاركة محمود حسن "تريزيجيه" بدلا منه.

في شوط المباراة الثاني كاد تريزيجيه يسجل الأول في الدقيقة الـ52 بعد انفراد بالمرمى، لكنه سددها ضعيف في يد الحارس.

محاولات أستون فيلا لإدراك التعادل استمرت طيلة اللقاء، وفي الدقيقة الـ93 تقدم بيبي رينا في أحد الركنيات بغية إدراك التعادل.

تقدم رينا نتج عنه الهدف الثاني لأصحاب الأرض من مرتدة، أكملها أرمسترونج في المرمى الخالي، لينتهي اللقاء بفوز ساوثامبتون بهدفين.

فوز ساوثامبتون رفع رصيده للنقطة الـ34 في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ25 في المركز الـ17.

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في مباراة أخرى، فاز بيرنلي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

سجل ماتيج فيدرا، وجاي رودريجيز، ودوايت ماكنيل أهداف بيرنلي.

فوز بيرنلي رفع رصيده للنقطة الـ37 مرتقيا للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الـ26 في المركز الـ16.

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كريستال بالاس في لندن فاز على نيوكاسل بهدف باتريك فان أنهولت من مخالفة نفذها ببراعة. فوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ33 في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ31 في المركز الـ14,

وأخيرا، تعادل شيفيلد يونايتد مع برايتون بهدف لكل فريق.

تقدم شيفيلد عن طريق إندا ستيفينز، فيما تعادل نيل موراي لبرايتون في الدقيقة الأخيرة.

التعادل رفع رصيد شيفيلد للنقطة الـ40 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد برايتون للنقطة الـ28 في المركز الـ15.

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