انتهت في إسبانيا – برشلونة (5) إيبار (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإيبار، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق. 89 برايثوايت يسدد ويتصدى لها الحارس ليتابعها أرتور في المرمى الخالي.

ق. 87 جووووول رااابع. مارتن برايثوايت يراوغ ويرسل عرضية أرضية يتسلمها ميسي ويعذب الحارس والمدافع ثم يسجل في المرمى الخالي.

ق. 72 الظهور الأول للصفقة الجديدة. مارتن برايثوايت يشارك بدلا من أنطوان جريزمان.

ق. 66 بابلو ديبلاسيس يسدد وتير شتيجن يتألق

ق. 50 عرضية من جريزمان قابلها راكيتيتش بلمسة في المرمى لكن تصدى لها الحارس إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 جوووووول ثالث. ميسي يكمل الهاتريك بهدف ثالث.

ق. 37 جوووووول ثااااني! ميسي مجددا يخترق بسهولة ويمر من الدفاعات ويسدد بيسراه مسجلا الهدف الثاني.

ق. 19 أرتورو فيدال يسدد وينقذها ماركو ديميتروفيك حارس إيبار وترتد لفيدال الذي يسدد مجددا في الشباك الجانبية.

ق. 15 جوووول أول لبرشلونة عن طريق ميسي. البرغوث يمر ببراعة من مدافع إيبار ويسدد بجانب الحارس بشكل راااائع.

ق. 10 عرضية من الجهة اليمنى، قابلها تاكاشي إينوي بتصويبة أنقذها تير شتيجن.

ق. 5 هدف ملغي لإيبار بداع التسلل على سيرجي إنريك بعد رأسية في المرمى.

ق. 2 لانجليه يخطئ في إعادة الكرة للحارس وتير شتيجن يمسك بها.

بداية المباراة