انتهت - الإسماعيلي (0) - (1) بيراميدز

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 16:45

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز - باهر المحمدي - الإسماعيلي - الدوري المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي أمام بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر.

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انتهت

ق84 فرصة خطيرة لـ الإسماعيلي ولكن رجب بكار يبعدها من عند خط المرمى

** انطلاق الشوط الثاني

** بيراميدز (1) - (0) الإسماعيلي

** نهاية الشوط الأول

** المهدي سليمان يتألق أمام فرص بالجملة من الإسماعيلي

** تمريرة بإتقان من السعيد على رأس أنتوي الذي حولها داخل الشباك.

ق5 جووووووووول أنتوي والهدف الأول لـ بيراميدز بعد تمريرة ولا أروع من عبد الله السعيد

الإسماعيلي (0) - (0) بيراميدز

** انطلاق المباراة

كأس مصر الإسماعيلي بيراميدز
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