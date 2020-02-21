انتهت - الإسماعيلي (0) - (1) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإسماعيلي أمام بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

انتهت

ق84 فرصة خطيرة لـ الإسماعيلي ولكن رجب بكار يبعدها من عند خط المرمى

** انطلاق الشوط الثاني

** بيراميدز (1) - (0) الإسماعيلي

** نهاية الشوط الأول

** المهدي سليمان يتألق أمام فرص بالجملة من الإسماعيلي

** تمريرة بإتقان من السعيد على رأس أنتوي الذي حولها داخل الشباك.

ق5 جووووووووول أنتوي والهدف الأول لـ بيراميدز بعد تمريرة ولا أروع من عبد الله السعيد

الإسماعيلي (0) - (0) بيراميدز

** انطلاق المباراة