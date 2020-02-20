اشتباكات بين طارق حامد وكهربا

الخميس، 20 فبراير 2020 - 20:46

كتب : FilGoal

طارق حامد - كهربا

نشبت اشتباكات بين طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا" عقب دقائق قليلة من مشاركة الأخير أمام الزمالك.

الأهلي يواجه الزمالك في الإمارات في السوبر المصري.

وشارك كهربا في الدقيقة 72 بدلا من حسين الشحات، قبل أن يدخل في مناوشات مع طارق حامد.

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كرة مشتركة بين طارق حامد وكهربا، قبل أن يتبادل الثنائي الاشتباك بالأيدي والاشتباك اللفظي.

وقرر الحكم إشهار بطاقته الصفراء في وجه طارق حامد وكذلك جونيور أجايي بعد دخول الأخير في المناوشات.

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