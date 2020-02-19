انتهت دوري الأبطال - لايبزيج يحرج توتنام.. وأتالانتا يقسو على فالنسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أتالانتا ضد فالنسيا، وتوتنام ضد ريد بول لايبزيج في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنام × ريد بول لابيزيج

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نهاية المباراة: توتنام 0×1 ريد بول لابيزيج

ق 88: رأسية لوكاس مورا تمر أعلى من القائم ويظل تفوق الضيوف قائما.

ق 73: حارس لايبزيج يتصدى لركلة حرة مباشرة من لو سليسو ويحولها لركنية ببراعة.

ق 62: لوريس يواصل التألق ويتصدى لهدف محقق.

ق 57: تيمو فيرنر يسجل هدف التقدم للضيوف من ركلة جزاء.

ق 56: ضربة جزاء لريد بول لايبزيج بعد خطأ من بين ديفيز.

بداية الشوط الثاني





























نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 35: تيمو فيرنر يسدد بدون رقابة من داخل منطقة الجزاء ولوريس يتصدى ببراعة.

ق 32: بطاقة صفراء لتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

ق 17: رأسية باتريك تشيك تمر بجوار القائم الأيسر لهوجو لوريس.

ق 12: بطاقة صفراء لمارسيل سابيتزر قائد ريد بول لايبزيج.

ق 10: بطاقة صفراء لجيوفاني لو سليسو لاعب وسط توتنام.

ق 7: محاولة من بيرجفاين يتصدى لها الحارس.

ق 2: أنجيلينيو يسدد كرة قوية قوية ترتطم بأقدام لوريس ومن العارضة.

ق 1: تسديدة باتريك تشيك تمر بجوار القائم لتوتنام.

بداية اللقاء

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أتالانتا × فالنسيا

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

نهاية اللقاء: أتالانتا 4×1 فالنسيا

ق 66: الروسي دينيس تشيرشيف يسجل من أول لمسة بعد نزوله كبديل بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتصبح النتيجة 4-1.

ق 63: هانس هاتيبور يسجل الهدف الرابع لأتالانتا من انفراد من بعد منتصف الملعب.

ق 57: ريمو فرويلر يسجل الهدف الثالث لأتالانتا.

ق 50: عرضية من جوميز تمر من فوق الجميع بعدما ارتطمت بقدم المدافع وتتحول لركنية لأتالانتا.

بداية الشوط الثاني































نهاية الشوط الأول: أتالانتا 2-0 فالنسيا

ق 41: جووووول ثاني لأتالانتا بتسديدة صاروخية من جوسيب إيليتشيتش تسكن شباك فالنسيا.

ق 34: عرضية جيديش تمر من أمام جيفري كوندوجوبيا والمرمى الخالي مهدرة فرصة هدف التعادل.

ق 16 : هاتيبور يتقدم بالهدف الأول لأتلانتا من عرضية أليخاندرو جوميز.

ق 7: باسيليتش يهدر انفرادا تاما أمام حارس فالنسيا.

ق 4: تسديدة قوية من أليخاندرو جوميز تمر أعلى من القائم.

بداية اللقاء