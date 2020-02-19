انتهت دوري الأبطال - لايبزيج يحرج توتنام.. وأتالانتا يقسو على فالنسيا
الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 21:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أتالانتا ضد فالنسيا، وتوتنام ضد ريد بول لايبزيج في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
توتنام × ريد بول لابيزيج
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
نهاية المباراة: توتنام 0×1 ريد بول لابيزيج
ق 88: رأسية لوكاس مورا تمر أعلى من القائم ويظل تفوق الضيوف قائما.
ق 73: حارس لايبزيج يتصدى لركلة حرة مباشرة من لو سليسو ويحولها لركنية ببراعة.
ق 62: لوريس يواصل التألق ويتصدى لهدف محقق.
ق 57: تيمو فيرنر يسجل هدف التقدم للضيوف من ركلة جزاء.
ق 56: ضربة جزاء لريد بول لايبزيج بعد خطأ من بين ديفيز.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ق 35: تيمو فيرنر يسدد بدون رقابة من داخل منطقة الجزاء ولوريس يتصدى ببراعة.
ق 32: بطاقة صفراء لتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.
ق 17: رأسية باتريك تشيك تمر بجوار القائم الأيسر لهوجو لوريس.
ق 12: بطاقة صفراء لمارسيل سابيتزر قائد ريد بول لايبزيج.
ق 10: بطاقة صفراء لجيوفاني لو سليسو لاعب وسط توتنام.
ق 7: محاولة من بيرجفاين يتصدى لها الحارس.
ق 2: أنجيلينيو يسدد كرة قوية قوية ترتطم بأقدام لوريس ومن العارضة.
ق 1: تسديدة باتريك تشيك تمر بجوار القائم لتوتنام.
بداية اللقاء
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أتالانتا × فالنسيا
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
نهاية اللقاء: أتالانتا 4×1 فالنسيا
ق 66: الروسي دينيس تشيرشيف يسجل من أول لمسة بعد نزوله كبديل بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتصبح النتيجة 4-1.
ق 63: هانس هاتيبور يسجل الهدف الرابع لأتالانتا من انفراد من بعد منتصف الملعب.
ق 57: ريمو فرويلر يسجل الهدف الثالث لأتالانتا.
ق 50: عرضية من جوميز تمر من فوق الجميع بعدما ارتطمت بقدم المدافع وتتحول لركنية لأتالانتا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول: أتالانتا 2-0 فالنسيا
ق 41: جووووول ثاني لأتالانتا بتسديدة صاروخية من جوسيب إيليتشيتش تسكن شباك فالنسيا.
ق 34: عرضية جيديش تمر من أمام جيفري كوندوجوبيا والمرمى الخالي مهدرة فرصة هدف التعادل.
ق 16 : هاتيبور يتقدم بالهدف الأول لأتلانتا من عرضية أليخاندرو جوميز.
ق 7: باسيليتش يهدر انفرادا تاما أمام حارس فالنسيا.
ق 4: تسديدة قوية من أليخاندرو جوميز تمر أعلى من القائم.
بداية اللقاء