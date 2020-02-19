فلامنجو أمام إندبندينتي ديل فالي.. ريكوبا سود أمريكانا في انتظار بطل جديد الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 20:26 كتب : إسلام أحمد كأس ريكوبا سود أمريكانا فلامنجو البرازيلي أمام إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري في مواجهة مرتقبة ببطولة ريكوبا سود أمريكانا 2020. فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس أمام بطل كوبا سود أمريكانا لتحديد هوية بطل جديدة للمسابقة في نسختها الـ 28. لمطالعة أبرز أرقام المباراة من هنـــا. أخبار متعلقة رسميا - أرسنال يضم مدافع فلامنجو على سبيل الإعارة تقرير: أرسنال يقترب من ضم مدافع فلامنجو فلامنجو يعزز هجومه ويضم بيدرو من فيورنتينا صلاح يعانق الذهب.. ليفربول بطل العالم لأول مرة بعد فوز ماراثوني على فلامنجو فلامنجو أندبندينتي ديل فالي ريكوبا سود أمريكانا نرشح لكم أخر الأخبار اللجنة المنظمة: تذاكر السوبر بيعت بالكامل ويتبقى كمية بسيطة من حصة الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري لمن يحضر السوبر.. تعرف على كل تعليمات الدخول إلى الملعب 18 دقيقة | مصر منافس الأهلي في إفريقيا - إصابة مدافع صن داونز 46 دقيقة | إفريقيا تقرير: كوليبالي قد يغيب عن مواجهة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا منافس الأهلي - أونيانجو يعود ويقود صن دوانز لفوز جديد في الدوري ساعة | إفريقيا مباشر دوري الأبطال - توتنام (0)-(0) لايبزيج.. أتالانتا (2)-(0) فالنسيا.. بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. منافس الأهلي في إفريقيا - إصابة مدافع صن داونز اللجنة المنظمة: تذاكر السوبر بيعت بالكامل ويتبقى كمية بسيطة من حصة الزمالك مباشر دوري الأبطال - توتنام (0)-(0) لايبزيج.. أتالانتا (2)-(0) فالنسيا.. بداية الشوط الثاني فيلم في الجول - الزمهلاوية.. قصة عمرها 97 سنة لنجوم الأهلي والزمالك خبر في الجول – الزمالك يتلقى موافقة الأمن على مواجهة الترجي في استاد القاهرة الأكثر مشاهدة 1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟ أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 1 أتليتكو مدريد 0 ليفربول انتهت دوري أبطال أوروبا 2 بوروسيا دورتموند 1 باريس سان جيرمان انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 3 بتروجت 1 النصر انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 مالية كفر الزيات 2 ألعاب دمنهور انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 الحمام 0 فاركو انتهت الدوري الإنجليزي 2 مانشستر سيتي 0 وست هام يونايتد مباشر 37:53 دوري أبطال أوروبا 2 أتالانتا 0 فالنسيا مباشر 6:11 دوري أبطال أوروبا 0 توتنام هوتسبر 0 لايبزج مباشر 6:26 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 بلدية المحلة 2 المنصورة انتهت كأس مصر 4 المقاولون العرب 0 المصري انتهت كأس السوبر المصري - الأهلي - الزمالك لم تبدأ 19:00 الدوري الأوروبي - كلوب بروج - مانشستر يونايتد لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - أولمبياكوس - أرسنال لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - لودوجوريتس رازجراد - إنتر ميلان لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - ولفرهامبتون - إسبانيول لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك