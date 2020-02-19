انتهت كأس مصر - المقاولون (4) - (0) المصري.. نهاية المباراة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف إسلام عيسى في المقاولون العرب

بغرض إنقاذ موسمه المحلي، يدخل المصري مواجهة دور الـ16 من كأس مصر ضد المقاولون، الذي يأمل في استمرار موسمه المتميز.

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والمصري في دور الـ16 لكأس مصر.

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نهاية المباراة

ق. 93 معروف يوسف يسجل الهدف الرابع.

ق. 67 جوووول ثااالث للمقاولون العرب عن طريق محمد عصام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووووول ثاني رااائع للمقاولون العرب. شكري نجيب يتوغل بشكل رائع ويراوغ مدافعي المصري ثم يمرر إلى محمد عصام الذي يسجل في المرمى الخالي.

ق. 29 رأسية من سعيدو سيمبوريه بجانب القائم.

ق. 22 جووول أول شكري نجيب يتقدم للمقاولون العرب بهدف أول بتصويبة من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك محمد شحاتة.

انطلاق المباراة

المقاولون العرب المصري كأس مصر
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