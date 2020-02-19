مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020 والقنوات الناقلة.. كأس مصر ودوري إنجليزي

متعة قادمة على كافة الأصعدة اليوم الأربعاء محليا وأوروبيا.

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كأس مصر يظل حاضرا بمواجهة في ثمن نهائي المسابقة بين المقاولون العرب والمصري البورسعيدي في تمام الخامسة مساءً وتذاع على أون سبورت.

وعلى المستوى الأوروبي، يستضيف مانشستر سيتي نظيره وست هام في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي في التاسعة والنصف عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وفي دوري أبطال أوروبا، يلتقي توتنام الإنجليزي وريد بول لايبزيج الألماني في العاشرة مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

وعلى بي أن سبورتس 2 يلتقي أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني في التوقيت ذاته.

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وفي دوري أبطال آسيا يظهر الإسباني أندريس إنييستا مع فيسيل كوبي عندما يحل ضيفا على سوون سامسونج الكوري الجنوبي في الثانية عشر ونصف ظهرا عبر بي إن 5.