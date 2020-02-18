انتهت دوري الأبطال - دورتموند (2)-(1) سان جيرمان.. هالاند البطل

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 21:31

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - ماركو فيراتي - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــا.

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نهاية اللقاء: بوروسيا دورتموند 2-1 باريس سان جيرمان.

ق 88: فيراتي يحصل على بطاقة صفراء ويغيب عن مواجهة الإياب.

ق 85: تمريرة من سانشو إلى حكيمي الذي سدد ومرت كرته بجوار القائم.

ق 80: القائم الأيمن يرد تسديدة نيمار من داخل منطقة الجزاء.

ق 78: تسديدة صاروخية من هالاند تسكن شباك كيلور نافاس.

ق 75: نيمار يسجل التعادل بعد عرضية من كيليان مبابي عقب سلسلة من المراوغات.

ق 68: إرلينج هالاند يسجل هدف التقدم لدورتموند.

ق 67: نزول الأمريكي الشاب جوناثان رينا بدلا من ثورجان هازارد.

ق 65: كرة ثنائية بين نيمار ومبابي يتصدى لها بوركي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من نيمار.

ق 60: نيمار يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على أكسيل فيتسل.

ق 54: بطاقة صفراء لـ إدريسا جايا لاعب وسط باريس سان جيرمان.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول: تعادل سلبي بين الطرفين.

ق 44: بطاقة صفراء لأكسيل فيتسل قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل من أنخيل دي ماريا.

ق 34: هالاند يسدد في الشباك الخارجية لكيلور نافاس.

ق 26: سانشو يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس كيلور نافاس ببراعة، ومن ثم الدفاع عقب متابعة من أشرف حكيمي.

ق 14: جادون سانشو يقود مرتدة سريعة للاعبي دورتموند من منطقة جزاء فريقه ويسدد أرضية ضعيفة مرت بجوار القائم.

ق 10: نيمار يهدد مرمى دورتموند بركلة ثابتة مرت بجوار القائم الأيسر لرومان بوركي حارس دورتموند.

بداية اللقاء

تشكيل الفريقان

دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان
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