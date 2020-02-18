انتهت - أتليتكو مدريد (1)-(0) ليفربول

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 21:21

كتب : FilGoal

ليفربول - أتليتكو مدريد - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز أتليتكو مدريد 1-0

ق 80: نزول ميلنر بدلا من هيندرسون المصاب

ق 77: نزول كوستا بدلا من أنخيل كوريا

ق 72: تغيير ثاني لليفربول بنزول تشامبرلين بدلا من صلاح

ق 71: تسديدة قوية رائعة من لودي تمر جوار مرمى ليفربول

ق 70: خروج موراتا ونزول فيتولو

ق 67: عرضية أرضية تصل إلى موراتا لكنه يسدد بشكل خاطئ

ق 52: رأسية صلاح تهدد المرمى بعد عرضية من هيندرسون

تغيير أول لأتليتكو مدريد بنزول ماركوس لورينتي بدلا من ليمار

تغيير أول لليفربول بنزول أوريجي بدلا من ماني

الشوط الثاني

ق 40: انذار لساديو ماني

ق 36: تسديدة من صلاح تمر أعلى العارضة

ق 25: صلاح يسجل هدف تسلل والحكم لا يحتسبه

ق 24: أووووووه موراتا يهدر الثاني

ق 4: جووووووووول ساؤول يسجل الأول لأتليتكو مدريد

انطلاق المباراة

ليفربول دوري أبطال أوروبا أتليتكو مدريد
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