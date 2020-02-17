انتهت - الجيش (1) - (0) المقاصة
الإثنين، 17 فبراير 2020 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد مصر للمقاصة في دور الـ 16 من كأس مصر.
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انتهت
** انطلاق الشوط الثاني
طلائع الجيش (1) - (0) المقاصة
نهاية الشوط الأول
** هدف ملغي لـ المقاصة بداعي التسلل
** ق18 جووووووووووووول كيفين موهيري والهدف الأول للجيش بعد خطأ قاتل من أحمد عادل عبد المنعم الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ لتصل الكرة لمهاجم الجيش الذي وضعها في الشباك
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة