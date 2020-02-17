انتهت - الجيش (1) - (0) المقاصة

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد مصر للمقاصة في دور الـ 16 من كأس مصر.

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انتهت

** انطلاق الشوط الثاني

طلائع الجيش (1) - (0) المقاصة

نهاية الشوط الأول

** هدف ملغي لـ المقاصة بداعي التسلل

** ق18 جووووووووووووول كيفين موهيري والهدف الأول للجيش بعد خطأ قاتل من أحمد عادل عبد المنعم الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ لتصل الكرة لمهاجم الجيش الذي وضعها في الشباك

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

كأس مصر المقاصة طلائع الجيش
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