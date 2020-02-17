مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة نارية في إنجلترا

أحد ناري مثير انتهى ولكن المباريات لم تنته.. أهلا بكم في الإثنين الكروي.

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طلائع الجيش يواجه مصر للمقاصة في الخامسة مساءً على أون سبورت في كأس مصر.

وفي قمة نارية مرتقبة يحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي العاشرة إلا ربع مساءً، يستضيف ميلان نظيره تورينو على بي إن سبورتس 4.

وتقام 3 مباريات في دوري أبطال آسيا.

شباب أهلي دبي يواجه الهلال في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 1.

ويلعب الشرطة العراقي أمام الوحدة الإماراتي في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 2.

أهلي جدة يواجه استقلال طهران الإيراني في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 1.

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