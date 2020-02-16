انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (2) سيلتا فيجو.. تعادل مثير

الأحد، 16 فبراير 2020 - 21:35

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو، في ختام الجولة 24 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا

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نهاية المباراة

ق.89 بنزيمة يهدر هدفا مؤكدا بعد استلام رائع بالصدر، لكن كرته علت العارضة

ق.86 جووووووووول سانتي مينا يسجل هدف التعادل لـ سيلتا

ق.84 خروج جاريث بيل ودخول فيرلان ميندي

ق.81 خروج توني كروس ودخول لوكا مودريتش

ق.73 خروج هازارد ودخول فينيسيوس جونيور

ق.65 جوووووووووووووووووووول سيرخيو راموس يسجل الهدف الثاني

ق.64 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة روبن بلانكو لـ هازارد

ق.52 جوووووووووووول توني كروس يسجل التعادل بعد عرضية أرضية من مارسيلو

ق.49 سيرخيو راموس يسجل لكن الحكم يرفض الهدف بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق,44 رأسية خطيرة من جوزيف أيدو لكن تيبو كورتوا يتألق ويتألق بأعجوبة

ق.40 لعبة ثلاثية رائعة بين بنزيمة وهازارد وانتهت عند بيل بتسديدة قوية علت العارضة بقليل

ق.33 تسديدة بعيدة المدى من جاريث بيل تمر بجوار القائم

ق.17 تسديدة قوية من كاسيميرو تمر أعلى العارضة

ق.7 جوووووووووول فيدور سمولوف يسجل الهدف الأول بعد تمريرة إياجو أسباس

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني
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