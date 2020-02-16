انتهت - الإسماعيلي (1) - (0) الرجاء.. أسبقية للدراويش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقمة العربية المرتقبة بين الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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نهاية المباراة

** محمد مجدي حارس الإسماعيلي يتعملق أمام فرص الرجاء

** ق51 جوووووووووووول فخر الدين بن يوسف والهدف الأول لـ الإسماعيلي

** ق49 ركلة جزاء لـ الإسماعيلي بداعي لمسة يد على أحداد

** بكيتي سيلفا بدلا من محمد بيومي.. التغيير الأول لـ الإسماعيلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** الرجاء أفضل من الإسماعيلي بعد مرور 15 دقيقة من المباراة

** ق7 فرصة خطيرة جدا جدا لـ الرجاء ولكن تسديدة سفيان رحيمي تعلو مرمى الإسماعيلي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة