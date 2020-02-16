انتهت - الإسماعيلي (1) - (0) الرجاء.. أسبقية للدراويش
الأحد، 16 فبراير 2020 - 17:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقمة العربية المرتقبة بين الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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نهاية المباراة
** محمد مجدي حارس الإسماعيلي يتعملق أمام فرص الرجاء
** ق51 جوووووووووووول فخر الدين بن يوسف والهدف الأول لـ الإسماعيلي
** ق49 ركلة جزاء لـ الإسماعيلي بداعي لمسة يد على أحداد
** بكيتي سيلفا بدلا من محمد بيومي.. التغيير الأول لـ الإسماعيلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** الرجاء أفضل من الإسماعيلي بعد مرور 15 دقيقة من المباراة
** ق7 فرصة خطيرة جدا جدا لـ الرجاء ولكن تسديدة سفيان رحيمي تعلو مرمى الإسماعيلي
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة