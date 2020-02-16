انتهت في إنجلترا – أستون فيلا (2) توتنام (3) نهاية المباراة

توتنام يواجه أستون فيلا. أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" احتياطيان في اللقاء.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام وأستون فيلا، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 94 جوووول قاااتل من سون لتوتنام.

ق. 69 تريزيجيه يشارك بدلا من أنور الغازي.

ق. 60 بيبي رينا يتألق ويتصدى لتصويبة سون.

ق. 53 جوووول التعادل لأستون فيلا.. ركنية حولها بيورن إنجلز في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول بيبي رينا يتصدى لركلة الجزاء من سون لكن الكوري يكملها في المرمى.

ق. 44 ركلة جزاء لتوتنام بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق. 26 جوووول التعادل لتوتنام بقذيفة من ألفديرفيلد.

ق. 18 دوجلاس لويز يهدر الثاني بعد عرضية من جريليتش قابلها لويز بتصويبة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

ق. 9 جووول أول لأستون فيلا. عرضية من الجهة اليمنى، يودعها ألديرفيلد في مرماه بالخطأ.

بداية المباراة