انتهت كأس مصر - الاتحاد (2) أسوان (1) نهاية المباراة

السبت، 15 فبراير 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

أحد مشجعي الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

تابع مباشرة مباراة الاتحاد وأسوان يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس مصر.

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والمباراة ثأرية للاتحاد بعدما خسر على ملعبه أمام أسوان بهدف منذ أسبوع في الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق. 68 ركلة جزاء يسجلها محمد عبد المجيد بنجاح.

ق. 55 تصويبة قوية من حسن طارق يحولها الزنفلي إلى ركنية.

ق. 54 محمد الصبااااحي يسجل في فريقه القديم. ركنية نفذها أحمد رفعت وقابلها الصباحي برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 24 هدف أووول للاتحاد. عرضية، سجلها عبد الله السنجهاوي بالخطأ في مرماه.

بداية المباراة

الاتحاد أسوان
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