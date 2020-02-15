انتهت كأس مصر - الاتحاد (2) أسوان (1) نهاية المباراة

تابع مباشرة مباراة الاتحاد وأسوان يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس مصر.

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والمباراة ثأرية للاتحاد بعدما خسر على ملعبه أمام أسوان بهدف منذ أسبوع في الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق. 68 ركلة جزاء يسجلها محمد عبد المجيد بنجاح.

ق. 55 تصويبة قوية من حسن طارق يحولها الزنفلي إلى ركنية.

ق. 54 محمد الصبااااحي يسجل في فريقه القديم. ركنية نفذها أحمد رفعت وقابلها الصباحي برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 24 هدف أووول للاتحاد. عرضية، سجلها عبد الله السنجهاوي بالخطأ في مرماه.

بداية المباراة