توقع مباريات دوري أبطال أوروبا واربح موبايل سامسونج A70

4 أيام على عودة ليالي الأبطال المثيرة الملتهبة وFilGoal.com على الموعد مع جائزة جديدة خاصة بالبطولة القارية الرائعة.

توقع مباريات دوري أبطال أوروبا حتى نهاية الموسم الحالي لتربح موبايل سامسونج A70.

الدور ثمن النهائي يبدأ يوم الثلاثاء، هيا توقع المباريات لتعزز فرصتك في الفوز.

صاحب أكبر عدد من النقاط مع نهاية البطولة سيربح الجائزة.

جوائز مسابقة التوقعات متاحة في الدوري المصري، الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال إفريقيا.

وأيضا السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الذي ينطلق بعد أيام قليلة.

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