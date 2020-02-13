انتهت كأس إيطاليا - ميلان (1)-(1) يوفنتوس.. رونالدو يؤجل الحسم

الخميس، 13 فبراير 2020 - 21:21

كتب : FilGoal

يوفنتوس - ميلان - كأس السوبر الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ويوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

لقاء الذهاب يقام على أرضية ملعب سان سيرو، والإياب على ملعب يوفنتوس في الرابع من مارس المقبل.

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تشكيل الفريقان

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نهاية المباراة

ق 90: رونالدو يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء.

ق 72: طرد ثيو هيرنانديز بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق 60: الكرواتي أنتي ريبيتش يسجل هدف التقدم لميلان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 31 بطاقة صفراء لأرون رامسي.

ق. 29 بطاقة صغراء لإبراهيموفيتش.

ق. 10 كعب زلاتان إبراهيموفيتش يمر بجانب المرمى.

بداية المباراة

كأس إيطاليا في إيطاليا ميلان يوفنتوس
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