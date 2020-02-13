انتهت كأس إيطاليا - ميلان (1)-(1) يوفنتوس.. رونالدو يؤجل الحسم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ويوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

لقاء الذهاب يقام على أرضية ملعب سان سيرو، والإياب على ملعب يوفنتوس في الرابع من مارس المقبل.

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بن ناصر أساسي وإبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/rsw97hrZLk — FilGoal (@FilGoal) February 13, 2020

تشكيل الفريقان

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نهاية المباراة

ق 90: رونالدو يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء.

ق 72: طرد ثيو هيرنانديز بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق 60: الكرواتي أنتي ريبيتش يسجل هدف التقدم لميلان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 31 بطاقة صفراء لأرون رامسي.

ق. 29 بطاقة صغراء لإبراهيموفيتش.

ق. 10 كعب زلاتان إبراهيموفيتش يمر بجانب المرمى.

بداية المباراة