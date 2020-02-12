سبورة في الجول – ستايل زيدان

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 21:32

كتب : أحمد عز الدين

سبورة في الجول - في حب زيدان

"كمشجع لريال مدريد أنا حقيقي بحب زين الدين زيدان المدرب زي ما كنت بحبه كلاعب"

"واللي يتفرج على الفريق في الموسم اللي فات ويقارنه بالموسم ده يقدر يشوف قد ايه كل حاجة بتتحول مع زيزو"

في الحلقة الجديدة من سبورة في الجول يشرح أحمد عز الدين كيف نجح زيدان مرة ثانية في إحياء ريال مدريد البطولات.

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"زيدان ستايل" لأنه عكس ما يُنشر أحيانا على السوشيال ميديا، يقدم زيدان كرة القدم بأشكال مختلفة، لكن مع مبدأ ثابت أنه لا يترك الخصم هو من يشكل المباراة.

ريال مدريد زيدان
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