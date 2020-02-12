انتهت كأس إيطاليا - إنتر (0) نابولي (1).. الحسم في سان باولو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 21:25

كتب : FilGoal

إنتر - نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ونابولي في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

المباراة تقام في ملعب جوسيبي مياتزا والإياب في ملعب سان باولو في الخامس من مارس المقبل.

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نهاية المباراة.. الحسم في سان باولو

ق 78: ماتيو بولياتنو لاعب إنتر السابق يشارك مع نابولي بدلا من جوزيه كاييخون.

ق 66: كريستيان إريكسن يحل بدلا من ستيفانو سينسي.

ق 57: فابيان رويز يسجل الهدف الأول لنابولي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 51: بطاقة صفراء لكوستاس مانولاس مدافع نابولي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: إنتر 0-0 نابولي

ق 45: الحكم يرفض احتساب ضربة جزاء لنابولي بسبب لمسة يد على دي فري.

ق 17: رأسية من لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر تمر أعلى من العارضة.

ق 3: بطاقة صفراء أولى في اللقاء على ميلان شكرينيار مدافع إنتر.

بداية اللقاء

تشكيل الفريقان

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