انتهت كأس إيطاليا - إنتر (0) نابولي (1).. الحسم في سان باولو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ونابولي في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

المباراة تقام في ملعب جوسيبي مياتزا والإياب في ملعب سان باولو في الخامس من مارس المقبل.

لمشاهدة المباراة

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

---

نهاية المباراة.. الحسم في سان باولو

ق 78: ماتيو بولياتنو لاعب إنتر السابق يشارك مع نابولي بدلا من جوزيه كاييخون.

ق 66: كريستيان إريكسن يحل بدلا من ستيفانو سينسي.

ق 57: فابيان رويز يسجل الهدف الأول لنابولي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 51: بطاقة صفراء لكوستاس مانولاس مدافع نابولي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: إنتر 0-0 نابولي

ق 45: الحكم يرفض احتساب ضربة جزاء لنابولي بسبب لمسة يد على دي فري.

ق 17: رأسية من لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر تمر أعلى من العارضة.

ق 3: بطاقة صفراء أولى في اللقاء على ميلان شكرينيار مدافع إنتر.

بداية اللقاء

اختيارات جاتوزو لمباراة الذهاب ضد إنتر في نصف نهائي #كأس_إيطاليا كاييخون ومارتينز يقودان الهجوم pic.twitter.com/6Z5jxF07mf — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2020

تشكيل الفريقان